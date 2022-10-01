Посольство обвинило США в «демонизации» России из-за «Северных потоков»
Власти США «демонизируют» Россию, пытаясь перевести внимание от ситуации вокруг «Северных потоков» на якобы существующие угрозы атак на западную инфраструктуру, говорится в комментарии посольства России в США по поводу заявлений советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
В посольстве указали, что Салливан заявил о необходимости всестороннего анализа взрывов на «Северных потоках», но при этом, «противореча самому себе и элементарной логике», исключил причастность к инциденту Вашингтона и его союзников по НАТО.
«Подобные заявления, равно как и попытка Дж.Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — говорится в заявлении.
В словах Салливана посольство увидело «укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением», а также стремление «замести под ковер неудобные вопросы».
«Призываем к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого чрезвычайного происшествия», — заключили в российском посольстве.
В ходе брифинга 30 сентября Салливан заявил, что предстоит большая работа по расследованию взрывов на «Северных потоках». Он назвал ложными обвинения России в причастности США к произошедшему. «Но что мы можем сказать однозначно, так это то, что предположения, сделанные Россией в отношении Соединенных Штатов и других стран, являются абсолютно ложными», — сказал он.
Салливана спросили, обеспокоены ли американские власти возможными атаками на инфраструктуру США и Запада после инцидента с газопроводами. «Мы должны быть обеспокоены возможностью действий России, российской агрессии против западной инфраструктуры, западных объектов», — ответил советник президента США.
Он также заявил, что угрозы кибератак на США и Европу были и остаются реальными.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Швеции произошли 26 сентября. Компания-оператор Nord Stream после этого заявила о «беспрецедентных» разрушениях и сообщила, что сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры оценить пока невозможно.
В России, США и Европе называли произошедшее спланированной диверсией. При этом российский президент Владимир Путин заявил о причастности к организации взрывов «англосаксов» (так обычно называют США и Великобританию). МИД России заявлял, что намерен собрать заседание Совета безопасности ООН по факту ЧП на «Северных потоках».