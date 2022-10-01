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Посольство обвинило США в «демонизации» России из-за «Северных потоков»

Посольство России: заявления Белого дома о "Северных потоках" "демонизируют" Россию
Советник президента США Джейк Салливан ранее заявил о необходимости анализа взрывов на «Северных потоках», он исключил причастность Вашингтона к произошедшему
Посольство России в США
Посольство России в США (Фото: Reuters)

Власти США «демонизируют» Россию, пытаясь перевести внимание от ситуации вокруг «Северных потоков» на якобы существующие угрозы атак на западную инфраструктуру, говорится в комментарии посольства России в США по поводу заявлений советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

В посольстве указали, что Салливан заявил о необходимости всестороннего анализа взрывов на «Северных потоках», но при этом, «противореча самому себе и элементарной логике», исключил причастность к инциденту Вашингтона и его союзников по НАТО.

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«Подобные заявления, равно как и попытка Дж.Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — говорится в заявлении.

В словах Салливана посольство увидело «укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением», а также стремление «замести под ковер неудобные вопросы».

«Призываем к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого чрезвычайного происшествия», — заключили в российском посольстве.

В ходе брифинга 30 сентября Салливан заявил, что предстоит большая работа по расследованию взрывов на «Северных потоках». Он назвал ложными обвинения России в причастности США к произошедшему. «Но что мы можем сказать однозначно, так это то, что предположения, сделанные Россией в отношении Соединенных Штатов и других стран, являются абсолютно ложными», — сказал он.

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Салливана спросили, обеспокоены ли американские власти возможными атаками на инфраструктуру США и Запада после инцидента с газопроводами. «Мы должны быть обеспокоены возможностью действий России, российской агрессии против западной инфраструктуры, западных объектов», — ответил советник президента США.

Он также заявил, что угрозы кибератак на США и Европу были и остаются реальными.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Швеции произошли 26 сентября. Компания-оператор Nord Stream после этого заявила о «беспрецедентных» разрушениях и сообщила, что сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры оценить пока невозможно.

В России, США и Европе называли произошедшее спланированной диверсией. При этом российский президент Владимир Путин заявил о причастности к организации взрывов «англосаксов» (так обычно называют США и Великобританию). МИД России заявлял, что намерен собрать заседание Совета безопасности ООН по факту ЧП на «Северных потоках».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Северный поток взрыв посольство России в США Джейк Салливан
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