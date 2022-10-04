Краснов заявил, что Запад и не пытался скрыть подрыв «Северных потоков»
Западные страны после угроз уничтожить российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» даже не скрывали свои действия по их разрушению. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
«Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая», — сказал он.
По словам Краснова, сейчас в мире разрушаются нормы права и архитектура безопасности, а Запад все чаще придерживается практики двойных стандартов.
Генпрокурор указал на ценность того, что Вьетнам, несмотря на дезинформацию и провокации, остается стратегическим партнером и другом России.
Компания-оператор Nord Stream AG 26 сентября зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока», а также в одной из ниток «Северного потока-2», где позднее обнаружили дыру.
Утечку газа зафиксировали в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который принадлежит Дании и находится недалеко от Швеции.
«Газпром» 30 сентября сообщил, что в трех нитках газопроводов на момент аварии находилось 800 млн куб. м газа. Сроки возобновления работоспособности «Северных потоков» сейчас оценить невозможно, заявил представитель компании Сергей Куприянов.
В Кремле также говорили, что у России есть понимание, что восстановить «Северный поток» и «Северный поток-2» «можно» и «нужно», но, когда это произойдет, неясно.
Некоторые страны Запада полагают, что работу газопроводов могли саботировать. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. Однако Белый дом после этого исключил причастность к авариям одной из стран — членов НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон поддерживает контакт с европейскими странами, в частности с Данией и Швецией, по расследованию ЧП на «Северных потоках».
Представитель МИД России Мария Захарова сочла, что в словах Блинкена можно увидеть мотивы США и их партнеров по НАТО для уничтожения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Она указала на слова Блинкена о том, что теперь США являются главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, помогая ей преодолеть сложности, возникшие на фоне проблем с поставками энергоресурсов из России в связи с военной операцией на Украине.