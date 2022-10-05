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Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР

Паспорта граждан Донецкой народной республики (ДНР) больше выдаваться не будут, сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении, опубликованом в его телеграм-канале.

«Паспорта ДНР больше выдаваться не будут. Меняется полностью подход, мы теперь граждане России, нам необходимо получить [новое] удостоверение личности», — заявил он.

Процесс выдачи паспортов в связи с переходом республики в состав России теперь будет проходить проще, добавил он.

Однако паспортный контроль на границе Донецкой народной республики сохранится на первом этапе ее интеграции, подчеркнул Пушилин.

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«Не будет таможни, но сразу хочу сказать, что на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет проверка на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Планируется в самое ближайшее время сделать один совмещенный пост, что упростит максимально, насколько это возможно, пересечение границы», — уточнил глава республики.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Владимир Путин, Пушилин, руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписали договоры о присоединении. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции. 3 и 4 октября договоры ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Также палаты одобрили четыре конституционных закона, содержащие поправки в статью Основного закона о регионах в составе страны.

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Все граждане, постоянно проживающие на присоединенных территориях (в том числе выехавшие в Россию), автоматически стали российскими гражданами с 30 сентября. Граждане Украины могут отказаться менять гражданство, для этого им нужно подать соответствующее уведомление.

Паспорта самопровозглашенной ДНР выдавали гражданам с 2016 года, они не признавались в большинстве стран мира. В 2019 году Россия начала выдавать этим граждан свои паспорта по упрощенной процедуре. Украина признавать их отказалась.

Теги
ДНР Денис Пушилин паспорта гражданство
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