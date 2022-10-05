Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР

Паспорта граждан Донецкой народной республики (ДНР) больше выдаваться не будут, сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении, опубликованом в его телеграм-канале.

«Паспорта ДНР больше выдаваться не будут. Меняется полностью подход, мы теперь граждане России, нам необходимо получить [новое] удостоверение личности», — заявил он.

Процесс выдачи паспортов в связи с переходом республики в состав России теперь будет проходить проще, добавил он.

Однако паспортный контроль на границе Донецкой народной республики сохранится на первом этапе ее интеграции, подчеркнул Пушилин.

«Не будет таможни, но сразу хочу сказать, что на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет проверка на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Планируется в самое ближайшее время сделать один совмещенный пост, что упростит максимально, насколько это возможно, пересечение границы», — уточнил глава республики.

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Владимир Путин, Пушилин, руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписали договоры о присоединении. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции. 3 и 4 октября договоры ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Также палаты одобрили четыре конституционных закона, содержащие поправки в статью Основного закона о регионах в составе страны.

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Все граждане, постоянно проживающие на присоединенных территориях (в том числе выехавшие в Россию), автоматически стали российскими гражданами с 30 сентября. Граждане Украины могут отказаться менять гражданство, для этого им нужно подать соответствующее уведомление.

Паспорта самопровозглашенной ДНР выдавали гражданам с 2016 года, они не признавались в большинстве стран мира. В 2019 году Россия начала выдавать этим граждан свои паспорта по упрощенной процедуре. Украина признавать их отказалась.