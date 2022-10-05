Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора Политика, 01:43
ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках Политика, 01:19
Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» Политика, 01:05
Госдолг США достиг рекордных $31 трлн Экономика, 00:55
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий Политика, 00:44
«Барселона» проиграла «Интеру» и установила антирекорд в Лиге чемпионов Спорт, 00:41
Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября Технологии и медиа, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Умерла обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн Общество, 00:35
В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS Политика, 00:30
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР Политика, 00:18
«Ненавижу всех». Как складывались взаимоотношения Трусовой и Тутберидзе Спорт, 00:07
Экс-глава McKinsey c партнерами подсчитали потери ЕС без российского газа Бизнес, 00:06
Доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день Финансы, 00:06
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 04 окт, 23:59
Технологии и медиа ,  
0 

Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября

Кузьминский районный суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала «Адкие бабки» журналистке Александре Баязитовой до 7 ноября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал Баязитову в августе этого года по обвинению в мошенничестве. Журналистке вменяют совершение преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Попов призвал изменить меру пресечения автору блога «Адские бабки»
Общество
Александра Баязитова

Как писал Telegram-канал Mash, изначально журналистка просила назначить ей домашний арест, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, по его данным, Баязитова страдает от сахарного диабета, гипертонии и глаукомы. Изменить меру пресечения журналистке из-за проблем со здоровьем также предлагал депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Вместе с Баязитовой по делу в качестве обвиняемых проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова, которые администрировали Telegram-каналы «Небрехня» и «Финансовый караульный». Всех женщин, по информации «Коммерсанта», обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова.

Чурилова, писала газета, впоследствии продала свой канал. После этого они разделили обязанности и Баязитова стала выполнять функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу. Полученные доходы фигурантки делили в зависимости от степени участия в процессе, утверждало издание.

Ушаков, осужденный в 2006 году за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК) на четыре с половиной года лишения свободы, вышел из тюрьмы в 2009 году, так как его судимость погасил суд. После этого он подал в суд иск с требованием убрать негативные публикации о нем из поисковой выдачи Google. Отдельные требования он предъявил и к Чуриловой, которая администрировала «Адские бабки», добиваясь удаления публикаций с канала.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Сможет ли Европа заменить российский газ американским СПГ
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Как стать сеньором в своей компании: пять советов прокачать экспертность
Инструкции
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции

Чурилова и Баязитова, писала газета, договорились с помощницей Ушакова о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и об установке месячного блока на последующие негативные публикации о банкире еще за 350 тыс. руб. Деньги, по ее данным, женщины разделили между собой, а после истечения срока они начали требовать новую выплату.

Защита обвиняемых полагает, что так как запрошенных за блокировку на три месяца 900 тыс. руб. не хватало для обвинения по третьей, особо тяжкой части статьи УК о вымогательстве, помощница Ушакова привлекла к переговорам Архарову и сумма выросла д 1,2 млн руб. Полицейские, которые следили за переговорами, «зафиксировали» эту сумму, отмечал «Коммерсантъ».

Адвокаты отрицают версию о вымогательстве. «Заявитель [Ушаков], по сути, сам предложил им отказаться от намеченного плана, пообещав компенсировать недополученную прибыль», — говорила адвокат Архаровой Елена Федулова. Заявления Чуриловой и Архаровой о признании вины на заседании по мере пресечения она назвала следствием их «правовой безграмотности».

Теги
арест Telegram-канал новости Кузьминский суд
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал подробности о деле автора блога «Адские бабки»
Общество
Попов призвал изменить меру пресечения автору блога «Адские бабки»
Общество
Автора блога «Адские бабки» арестовали по делу о вымогательстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter