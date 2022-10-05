Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября

Кузьминский районный суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала «Адкие бабки» журналистке Александре Баязитовой до 7 ноября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал Баязитову в августе этого года по обвинению в мошенничестве. Журналистке вменяют совершение преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал Telegram-канал Mash, изначально журналистка просила назначить ей домашний арест, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, по его данным, Баязитова страдает от сахарного диабета, гипертонии и глаукомы. Изменить меру пресечения журналистке из-за проблем со здоровьем также предлагал депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Вместе с Баязитовой по делу в качестве обвиняемых проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова, которые администрировали Telegram-каналы «Небрехня» и «Финансовый караульный». Всех женщин, по информации «Коммерсанта», обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова.

Чурилова, писала газета, впоследствии продала свой канал. После этого они разделили обязанности и Баязитова стала выполнять функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу. Полученные доходы фигурантки делили в зависимости от степени участия в процессе, утверждало издание.

Ушаков, осужденный в 2006 году за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК) на четыре с половиной года лишения свободы, вышел из тюрьмы в 2009 году, так как его судимость погасил суд. После этого он подал в суд иск с требованием убрать негативные публикации о нем из поисковой выдачи Google. Отдельные требования он предъявил и к Чуриловой, которая администрировала «Адские бабки», добиваясь удаления публикаций с канала.

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Чурилова и Баязитова, писала газета, договорились с помощницей Ушакова о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и об установке месячного блока на последующие негативные публикации о банкире еще за 350 тыс. руб. Деньги, по ее данным, женщины разделили между собой, а после истечения срока они начали требовать новую выплату.

Защита обвиняемых полагает, что так как запрошенных за блокировку на три месяца 900 тыс. руб. не хватало для обвинения по третьей, особо тяжкой части статьи УК о вымогательстве, помощница Ушакова привлекла к переговорам Архарову и сумма выросла д 1,2 млн руб. Полицейские, которые следили за переговорами, «зафиксировали» эту сумму, отмечал «Коммерсантъ».

Адвокаты отрицают версию о вымогательстве. «Заявитель [Ушаков], по сути, сам предложил им отказаться от намеченного плана, пообещав компенсировать недополученную прибыль», — говорила адвокат Архаровой Елена Федулова. Заявления Чуриловой и Архаровой о признании вины на заседании по мере пресечения она назвала следствием их «правовой безграмотности».