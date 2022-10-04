Симоньян заявила о выигранном у Google суде о разблокировке 27 каналов RT

Маргарита Симоньян (Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости)

Суд удовлетворил иск учредителя телеканала RT АНО «ТВ-НОВОСТИ» к американской корпорации Google по разблокировке 27 связанных с ним Youtube-каналов. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Мы выиграли суд у Google.Их обязали разблокировать наши 27 каналов. В случае неисполнения — выплачивать судебную неустойку (100 тыс. рублей в день) после вступления решения в силу до момента фактического исполнения решения, с еженедельным увеличением суммы ежедневной неустойки в два раза», — написала она.

В картотеке арбитражных дел также появилась информация об удовлетворении иска. АНО «ТВ-НОВОСТИ» подала его в мае к генеральной корпорации Google LLC, ее ирландскому подразделению Google Ireland Limited и российской «дочке» ООО «Гугл». Третьей стороной разбирательства выступил Роскомнадзор.

Google начал блокировать всех связанные с RT и YouTube-каналы в Европе в марте на фоне военной спецоперации на Украине. Такие же меры ввели в отношении агентств Sputnik и «РИА Новости» (входят в МИА «Россия сегодня»).

После блокировки суд наложил арест на имущество и счета российского подразделения Google по искам АНО «ТВ-Новости» и других российских СМИ, где содержались те же претензии. По иску RT он наложил арест на средства и недвижимое имущество ООО «Гугл» общей стоимостью в 500 млн руб. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, которые, как утверждали в ведомстве, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».