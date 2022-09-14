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Дума одобрила онлайн-продажу рецептурных лекарств в трех регионах

Госдума приняла в I чтении проект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Эксперимент предлагают провести в Москве, Подмосковье и Белгородской области. В правительстве считают, что онлайн-продажа повысит доступность лекарств и поможет малому бизнесу в этой сфере
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о проведении трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в некоторых регионах России, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту. Срок представления поправок в 15-дневный срок со дня принятия постановления — 28 сентября», — говорится в решении.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России 29 июля. Он предусматривает проведение эксперимента в трех регионах — в Москве, в Белгородской и Московской областях — в течение трех лет начиная с марта 2023 года.

Перечень лекарств, разрешенных к продаже онлайн, утвердит Минздрав. Исключение составят:

  • льготные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой;
  • лекарства, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
  • лекарства, которые содержат сильнодействующие вещества;
  • радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства;
  • лекарства, которые должны храниться при температуре ниже 15 градусов;
  • препараты с объемной долей этилового спирта более 25%;
  • препараты, изготовленные аптеками.

Если законопроект будет принят, то аптеки при онлайн-продаже должны будут обеспечить сверку личности того, на кого выписан рецепт, и того, к кому лекарство доставят.

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Аптеки и медицинские организации смогут отказаться от участия в эксперименте.

В правительстве ожидают, что принятие проекта закона поддержит малый бизнес на аптечном рынке и повысит доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, в условиях пандемии.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами.

На фоне пандемии глава государства разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Также в законе оговаривалась возможность продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания.


 

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Госдума лекарства эксперимент законопроект
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