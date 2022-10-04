МИД назвал провокацией попытку добиться от посла осуждения спецоперации
МИД России осуждает «провокацию» польской стороны, которая была осуществлена против российского посла Сергея Андреева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как пишет Захарова, когда Андреева вызвали в МИД Польши, ему предложили публично осудить специальную военную операцию на Украине в обмен на защиту польских властей. Андреев, по словам Захаровой, отказался осудить действия российских вооруженных сил и референдумы, которые прошли на востоке Украины.
«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию», — написала Захарова.
Захарова отметила, что это не единичный случай. По ее словам, западные страны активно прилагают усилия, «чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде «переманить» на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями «личных выгод».
После того как в занятых российскими войсками регионах Украины прошли референдумы о вхождении в состав России, российских дипломатов стали вызывать в МИД стран пребывания. В частности, кроме посла в Польше, во внешнеполитические ведомства были вызваны послы России в Италии, Финляндии и Португалии.