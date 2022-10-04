МИД назвал провокацией попытку добиться от посла осуждения спецоперации

Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

МИД России осуждает «провокацию» польской стороны, которая была осуществлена против российского посла Сергея Андреева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как пишет Захарова, когда Андреева вызвали в МИД Польши, ему предложили публично осудить специальную военную операцию на Украине в обмен на защиту польских властей. Андреев, по словам Захаровой, отказался осудить действия российских вооруженных сил и референдумы, которые прошли на востоке Украины.

«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию», — написала Захарова.

Захарова отметила, что это не единичный случай. По ее словам, западные страны активно прилагают усилия, «чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде «переманить» на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями «личных выгод».

После того как в занятых российскими войсками регионах Украины прошли референдумы о вхождении в состав России, российских дипломатов стали вызывать в МИД стран пребывания. В частности, кроме посла в Польше, во внешнеполитические ведомства были вызваны послы России в Италии, Финляндии и Португалии.