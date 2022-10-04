Конституционный комитет Совфеда поддержал законы о новых территориях

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Совфед.

Законопроект будет рассмотрен сегодня. «На 530-м заседании сенаторы рассмотрят внесенные президентом России федеральные конституционные законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Сенаторам предстоит также ратифицировать договоры об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», — говорится в сообщении.

В конце сентября на занятых российскими войсками территориях Украины прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство проголосовавших высказались за присоединение, сообщили в местных ЦИК. Позже президент Владимир Путин подписал договор о присоединении с главами соответствующих регионов.

В понедельник Путин внес законопроекты в Госдуму. Депутаты Госдумы единогласно приняли федеральные конституционные законы. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей. В то же время Херсонская область войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, добавил он.

Украина и страны Запада уже заявили, что не признают итогу референдумов. Украина в ответ на референдумы подписала закон об ускоренной процедуре вступления в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в случае референдумов Киев откажется от переговоров с Москвой.