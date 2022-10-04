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Губернатор заявил о возобновлении строительства метро в Омске в 2024 году

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Строительные работы, которые позволят задействовать недостроенные объекты омского метрополитена и включить их в трамвайную сеть города, могут начаться в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

«В этом году будем проводить конкурс на изыскания и на предпроектные работы. После этого в следующем году будем выходить на проектирование всей транспортной системы, которая должна работать не только на территории Омска, но и охватывать всю агломерацию. Думаю, что 2024 год позволит выходить на строительство», — сказал Бурков.

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При этом губернатор заявил, что пока рано говорить, во сколько обойдется строительство. Однако власти региона намерены обращаться за господдержкой. «Даже если делаем скоростной трамвай, даже если сегодня будем задействовать только часть существующего метрополитена, которая не достроена, это все равно большие средства. Здесь без поддержки федерации нам самим не выдержать», — заявил Бурков.

Решение о строительстве метро в Омске было принято в 1992 году. Власти планировали открыть метрополитен в 2008 году, однако сроки неоднократно переносили.

В мае 2018 года готовность метрополитена оценивалась в 35,9%. Полностью достроены одна станция метро «Библиотека Пушкина», а также двухуровневый метромост через Иртыш и 7,5 км путей. 10 мая правительство региона решило заморозить строительство. В феврале 2019 года стало известно, что правительство России решило не достраивать омский метрополитен, проект был признан нецелесообразным.

Теги
Омск омское метро Омская область Александр Бурков Строительство
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