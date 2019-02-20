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Власти решили не достраивать омское метро

Строительство системы линий метрополитена в Омске признали нецелесообразным и решили законсервировать. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко по итогам совещания с представителями региона.

«Участники совещания поддержали предложение — законсервировать станции метрополитена в виду отсутствия финансирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о планах перенести действующий аэропорт Омск-Центральный за черту города. Он также предложил признать целесообразным завершение строительства аэропорта Омск-Федоровка в 15 км от столицы региона. По словам Буркова, в первую очередь аэропорт необходимо вынести за черту города из-за экологии, а также из-за ограничения увеличения пассажиропотока и развития города. «При переносе аэропорта Омск-Центральный в городе освобождается около 650 га земли», — указал он.

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Проект реконструкции уже был одобрен Минтрансом, его стоимость составит около 27,2 млрд руб. Бурков предложил Мутко рассмотреть софинансирование строительства аэропорта из областного бюджета в размере 5,3 млрд руб., еще 10,7 млрд руб. может вложить потенциальный инвестор. Отмечается, что вице-премьер поддержал проект реконструкции аэропорта.

Решение о строительстве нового аэропорта в Омске было принято еще в 1979 году, однако в начале 1990-х работа фактически остановилась. Попытки возобновить строительство аэропорта предпринимались неоднократно.

Строительство омского метро началось в 1992 году, запуск планировался на 2008 год, затем неоднократно переносился.

По состоянию на май 2018 года готовность метрополитена составляла 35,9%. Полностью достроены одна станция метро «Библиотека Пушкина», а также двухуровневый метромост через Иртыш и 7,5 км путей. 10 мая правительство региона решило заморозить строительство метро. Минтранс России рекомендовал властям Омской области достроить метрополитен в целях недопущения «неэффективного использования средств федерального бюджета» и ввести его в эксплуатацию.

Теги: Омская область, Метро, Аэропорт
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Глава Минтранса предложил законсервировать строительство омского метро
Общество
Минтранс рекомендовал региону достроить ставшее мемом омское метро
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