Власти решили не достраивать омское метро

Строительство системы линий метрополитена в Омске признали нецелесообразным и решили законсервировать. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко по итогам совещания с представителями региона.

«Участники совещания поддержали предложение — законсервировать станции метрополитена в виду отсутствия финансирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о планах перенести действующий аэропорт Омск-Центральный за черту города. Он также предложил признать целесообразным завершение строительства аэропорта Омск-Федоровка в 15 км от столицы региона. По словам Буркова, в первую очередь аэропорт необходимо вынести за черту города из-за экологии, а также из-за ограничения увеличения пассажиропотока и развития города. «При переносе аэропорта Омск-Центральный в городе освобождается около 650 га земли», — указал он.

Проект реконструкции уже был одобрен Минтрансом, его стоимость составит около 27,2 млрд руб. Бурков предложил Мутко рассмотреть софинансирование строительства аэропорта из областного бюджета в размере 5,3 млрд руб., еще 10,7 млрд руб. может вложить потенциальный инвестор. Отмечается, что вице-премьер поддержал проект реконструкции аэропорта.