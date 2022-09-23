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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азбербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Военные Азербайджана обстреляли армянские боевые позиции на восточной границе, заявило Министерство обороны Армении. Это произошло около 7:40 по местному времени (6:40 мск).

«Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций», — сказано в сообщении.

Армянские военные открыли ответный огонь, чтобы подавить противника. С армянской стороны потерь нет, добавили в Ереване.

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Фото:Министерство иностранных дел Армении/ mfa.am

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении. По данным ведомства, в период с 23:45 до 8:30 армянская армия открывала огонь по азербайджанским позициям в направлении населенных пунктов Коханеби Товузского района, Кешдак и Бармагбина Кельбаджарского района, Тазакенд Дашкесанского района.

При этом военные вели огонь из населенных пунктов Чинарли Товузгалинского района и населенных пунктов Юхары Шоржа, Гюнешли, Зарканд Басаркечарского района из оружия различного калибра.

«Подразделения Азербайджанской Армии предприняли адекватные ответные меры», — сказано в сообщении.

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Миссия ОДКБ выработала предложения по конфликту Армении и Азербайджана
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Анатолий Сидоров (в центре)

Очередное обострение конфликта между Баку и Ереваном началось в ночь на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные заминировали пути снабжения армии и начали обстреливать ее позиции. С армянской стороны погибли 135 человек, с азербайджанской — 79.

Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения, организовала миссию, чтобы оценить ситуацию с конфликтом. Эксперты выработали предложения по решению, однако не раскрыли их публично.

После этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Он подтвердил, что Армения готова к нормализации отношений, но потребовал от Азербайджана вывести войска с территории страны и репатриировать военнопленных.

Теги
Армения Азербайджан обстрел
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