Посол ЛНР назвал условие мира в Донбассе

Посол ЛНР Мирошник: для мира в Донбассе нужно «освободить» территории «новых регионов»

Для установления мира в Донбассе необходимы "демилитаризация" и контроль российских сил на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, после подписания соглашения о вхождении этих регионов в состав России боевые действия только активизируются, и в ближайшее время планируется полномасштабная военная операция.

С 23 по 27 сентября на территориях перешедших под контроль российских сил в ходе военной операции ДНР, ЛНР и частей Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о присоединении к России. После подсчета голосов местные власти объявили, что присоединение к России поддержало большинство избирателей, пришедших на участки и обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой включить территории в состав России. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания соответствующих договоров.

Согласно внесенным Путиным в Госдуму проектам конституционных законов, ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах, установленных их Конституциями «на день образования», Херсонская и Запорожская области — с границами, «существовавшими» «на день принятия» в Россию и «образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

Ряд стран отказались признать результаты референдумов и после подписания соглашений о присоединении территорий к России ввели против Москвы санкции.