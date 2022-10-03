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Захарова увидела в словах Блинкена мотив США для уничтожения Nord Stream

Захарова: Блинкен открыто заявил о мотивах США и НАТО уничтожить «Северные потоки»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли 30 сентября можно увидеть мотивы Вашингтона и его партнеров по НАТО для уничтожения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», на которых в конце сентября произошли утечки, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она отвергла обвинения в том, что Россия использует поставки газа как оружие, и указала на слова Блинкена о том, что теперь США являются главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, помогая ей преодолеть сложности, возникшие на фоне проблем с поставками энергоресурсов из России в связи с военной операцией на Украине.

«А вот и мотив. Только Украина здесь ни при чем. Если ее и вспоминать в контексте энергоинтересов США, то надо говорить о том, что под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Кроме того, она процитировала слова Блинкена о том, что утечки газа в «Северном потоке» стали возможностью для Европы избавиться от зависимости от российского газа.

Блинкен не увидел рисков для Европы из-за утечки в «Северных потоках»
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Энтони Блинкен

Блинкен, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Жоли, отметил, что США поддерживают контакт с европейскими странами, в частности с Данией и Швецией, по расследованию ЧП на «Северных потоках». «Мне действительно нечего сказать на абсурдное утверждение президента Путина о том, что мы или другие партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это, но мы докопаемся до сути того, что произошло, и мы поделимся этой информацией, как только она у нас будет», — подчеркнул он.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят по дну Балтийского моря из России в Германию. Их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м газа в год. «Северный поток» начал работать в 2011 году. Летом прокачка по нему снизилась из-за проблем с возвращением газотурбинных двигателей, а в сентябре была полностью приостановлена. «Северный поток-2» достроили в 2021 году, однако его так и не начали эксплуатировать из-за приостановки сертификации немецким регулятором. Поводом послужило признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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26 сентября на «Северных потоках» в территориальных водах Швеции и Дании произошли взрывы. После этого на трубопроводах нашли четыре утечки. Оператор газопроводов — компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Накануне компания уведомила Данию, что давление в «Северном потоке-2» стабилизировалось. Это значит, что газа там больше нет, пояснили в Энергетическом агентстве страны.

Власти нескольких европейских стран, США и России назвали случившееся диверсией. Российский президент Владимир Путин возложил ответственность за аварию на «англосаксов». Москва также указывала на выгоду Вашингтона в связи с ЧП. Госсекретарь США Энтони Блинкен называл возмутительными обвинения в адрес Запада. В Белом доме также исключили ответственность государств НАТО за произошедшее.

Теги
Персоны
Северный поток Северный поток 2 Мария Захарова Энтони Блинкен

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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