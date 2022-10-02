Путин назначил Лаврова и Иванова представителями в Думе по договорам с новыми регионами

Путин назначил представителей в Думе по договорам с новыми регионами

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил главу МИДа Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями на заседаниях палат парламента по вопросу ратификации договоров о присоединении новых регионов. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

«Назначить министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации [договоров]», — сказано в документе.

С 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав России. В Запорожской области голосование проходило только в центральной и южной частях, так как российские войска контролируют регион не полностью.

По данным местных властей, большая часть избирателей поддержала присоединение к России. 30 сентября Путин и главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгенией Балицкий подписали соответствующие договоры.

После этого Путин обратился в Конституционный суд с просьбой проверить договоры на соответствие Конституции. 2 октября суд принял положительное решение.

В этот же день Путин внес в Государственную думу четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении перечисленных регионов в состав России. Одновременно с ними глава государства должен был направить соответствующие договоры на ратификацию.

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Внеплановое заседание Госдумы, где будут рассматриваться вопрос о ратификации и соответствующие поправки к законам, должно состояться 3 октября. Плановое заседание Совета Федерации пройдет на следующий день.

Когда документы одобрят обе палаты парламента, они поступят на подпись главе государства, а затем вступят в силу. Конституционный закон о принятии также вносит поправку в ст. 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов Федерации: туда добавляются названия новых регионов.