Володин подтвердил рассмотрение поправок по новым регионам 3 октября
Госдума в понедельник, 3 октября, рассмотрит поправки к конституционным законам о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России, а также ратификацию соответствующих международных договоров, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве», — сказал он, отметив, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России потребовало «принятия порядка 70 законов» (цитата по ТАСС).
Парламентарий указал, что на части присоединяемых территорий еще идут бои, и попросил это учитывать.
«Со своей стороны будем делать все, чтобы им [военнослужащим] помочь, обогреть теплом и вниманием их семьи», — заключил Володин.
С 23 по 27 сентября на занятых территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялись референдумы. Большинство жителей, по данным властей, проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы херсонской и запорожской военно-гражданских администраций Владимир Сальдо и Евгенией Балицкий подписали соответствующие договоры.
2 октября Конституционный суд после обращения Путина признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав новых территорий.
Теперь глава государства должен направить документы на ратификацию в Госдуму. Одновременно будет внесен федеральный конституционный закон о принятии новых регионов. После одобрения Госдумы и Совета Федерации они поступят на подпись президенту, после чего вступят в силу. Конституционный закон о принятии также вносит поправку в ст. 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов Федерации: туда добавляются названия новых регионов.
Володин ранее сообщал, что Госдума проведет внеочередное заседание 3 октября. Совфед соберется на следующий день.