Азербайджан начал консультации по увеличению поставок газа в Европу

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан начал консультации с партнерами о расширении экспорта газа через Южный газовый коридор. Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев во время церемонии открытия греко-болгарского газового интерконнектора в Софии, передает информационное агентство Trend.

«Мы уже начали консультации с нашими партнерами относительно расширения экспорта газа, транспортируемого по трубопроводу TANAP, с 16 млрд куб. м до 32 млрд куб. м, а также с 10 млрд куб. м до 12 млрд куб. м по трубопроводу ТАР», — сказал Алиев.

Южный газовый коридор (ЮГК) представляет собой систему поставки газа из Азербайджана в Европу, куда входит Южно-Кавказский газопровод (проложен из Баку через территорию Грузии к границе Турции), Трансанатолийский (TANAP, проходит по территории Турции) и Трансадриатический (TAP, проходящий через территорию Греции для поставок в Западную Европу). Создание ЮГК оценивалось в $40 млрд.

В начале сентября Алиев говорил о планах вдвое увеличить поставки газа в Европу. Пропускную способность TANAP планируется увеличить с 16 млрд куб. м до 32 млрд куб. м в год, а мощность ТАР нужно нарастить с 10 млрд куб. м до 20 млрд куб. м в год, говорил азербайджанский лидер.

По его словам, Баку и Брюссель заключили меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, но планы по увеличению поставок требуют технических политических решений и инвестиций.

Турция, участвующая в проекте TANAP, называла этот газопровод альтернативой российским поставкам газа в ЕС. В июле Алиев во время разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призывал «заполнить образовавшийся пробел» на европейском рынке газа, сообщал представитель президента Турции Ибрагим Калын.