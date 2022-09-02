Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить пропускную способность газопровода в TANAP (проходит через Грузию и Турцию в Европу) до 32 млрд куб.м газа ежегодно

Ильхам Алиев (Фото: Tolga Adanali / Zuma / ТАСС)

Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу, заявил в ходе выступления на форуме в итальянском Черноббьо президент страны Ильхам Алиев. Текст его выступления опубликовало информационное агентство Trend.

По его словам, месяц назад ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции.

«Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить его до 32 млрд куб.м. Пропускная способность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 миллиардов кубометров», — заявил Алиев.

Такие планы требуют дополнительного финансирования и Азербайджан готов стать инвестором, однако вложения нужны и со стороны других стран, подчеркнул он.

TANAP — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу. На греческой границе он соединяется с газопроводом TAP, который осуществляет прокачку газа в Италию. Первый газопровод был запущен в 2018 году, второй — в 2020 году.

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