Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу
Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу, заявил в ходе выступления на форуме в итальянском Черноббьо президент страны Ильхам Алиев. Текст его выступления опубликовало информационное агентство Trend.
По его словам, месяц назад ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции.
«Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить его до 32 млрд куб.м. Пропускная способность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 миллиардов кубометров», — заявил Алиев.
Такие планы требуют дополнительного финансирования и Азербайджан готов стать инвестором, однако вложения нужны и со стороны других стран, подчеркнул он.
TANAP — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу. На греческой границе он соединяется с газопроводом TAP, который осуществляет прокачку газа в Италию. Первый газопровод был запущен в 2018 году, второй — в 2020 году.
Материал дополняется.