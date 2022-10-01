В Госдуме предложили унифицировать понятие «многодетная семья»

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий унификацию статуса многодетной семьи во всех регионах России, документ появился в базе законопроектов нижней палаты.

Проект закона внесла сенатор от Республики Коми Елена Шумилова.

Автор инициативы предложила уточнить определение статуса многодетной семьи, и сделать его единообразным. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в действующем законодательстве не прописано, что означает такой статус.

Сейчас в российских регионах семью принято считать многодетной, если в ней воспитывается три и более ребенка в возрасте до 18 лет, и она постоянно или преимущественно проживает на определенной территории, отмечается в документе.

Статус многодетной семьи в России сейчас регулирует указ президента России № 431 1992 года. В соответствии с ним, список требований для получения статуса многодетной семьи регионы определяют самостоятельно.

«Законопроектом в целях приведения к единообразию определения статуса многодетных семей в Российской Федерации предлагается установить, что многодетная семья — это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы)», — пишет сенатор.

Шумилова предлагает не включать в состав многодетной семьи детей, которые находятся на полном государственном обеспечении (например, дети сироты или дети, воспитывающиеся в интернатах), а также детей, на которых родители лишены родительских прав или ограничены в них.

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Также в законопроекте сказано, что, в случае его одобрения, «уполномоченный орган» будет вести учет многодетных семей и вести федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительную поддержку от государства. Сведения оттуда смогут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.

Сейчас российские регионы и отдельные муниципальные образования ведут реестры многодетных семей, общефедерального реестра по этой категории не существует. Однако такая инициатива не раз становилась предметом общественного обсуждения. Ее предлагала осуществить Российская общественная инициатива (РОИ), однако инициатива не набрала необходимого для рассмотрения на федеральном уровне количества голосов. Также с похожей идеей в 2021 году выступала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.