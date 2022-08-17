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Ипотечные субсидии для многодетных начали оформлять через госуслуги

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

На федеральном портале госуслуг запущен сервис, позволяющий многодетным семьям подать заявку на субсидию до 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. Об этом сообщает ДОМ.РФ (оператор программы).

Ранее заявление на такую выплату нужно было лично подавать в отделение банка-кредитора, а он уже перенаправлял заявку в ДОМ.РФ.

«Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений. Госуслуги сегодня предоставляют десятки услуг для семей с детьми, делая меры господдержки более удобными и простыми», — сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, слова которого приводятся в сообщении.

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Фото:Fabian Strauch / dpa / Global Look Press

Программа по выплате 450 тыс. руб. многодетным семьям, где с начала 2019 года родился третий (или последующий) ребенок, заработала с сентября 2019 года. Срок ее действия — до 31 декабря 2023 года. Деньги выдаются на полное или частичное погашение основного долга по ипотеке.

По данным ДОМ.РФ, этой мерой поддержки воспользовались около 360 тыс. человек. Чаще всего субсидию оформляли семьи из Чечни (45,9 тыс. заявлений), Подмосковья (22 тыс.), Ингушетии (16,1 тыс.) и Башкирии (15,9 тыс.).

С весны 2020 года в России также действует программа льготной ипотеки. Изначально она выдавалась под 6,5% годовых. В марте нынешнего года льготная ставка по ипотеке была повышена с 7 до 12% в связи с тем, что ЦБ на фоне санкций и финансового кризиса в феврале поднял ключевую ставку до 20%. К концу июня процентную ставку по программе «Льготная ипотека» снизили до 7%.

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ЦИАН назвал мегаполисы с максимальным ростом цен на жилье
Недвижимость
Фото:shutterstock.com

В середине августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» подсчитали для «РБК-Недвижимости», как за последний год изменились цены на жилье в новостройках городов-миллионников. Первое место по темпам удорожания заняла Казань, где средняя цена «квадрата» увеличилась на 47%, до 177,7 тыс. руб. На втором месте идет Ростов-на-Дону (средняя цена квадратного метра за год выросла на 46%, до 117,3 тыс. руб.), на третьем — Нижний Новгород (+42%, до 140,4 тыс. руб.).

Москва в этом рейтинге на 14-м месте из 16. По оценке ЦИАН, средняя цена 1 кв. м выросла с июля прошлого года на 13%, до 321,2 тыс. руб.

Теги
Ипотека субсидии многодетные семьи
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