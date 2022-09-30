Песков исключил посещение Путиным новых регионов в ближайшее время

Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Пока президент Владимир Путин не планирует поездку в новые российские регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдет», — сказал он.

Церемония подписания договора с республиками и областями прошла 30 сентября. Следующим шагом будет разработка новых конституционных законов об их принятии (в Конституции перечислены все входящие в состав федерации субъекты), после чего его должны одобрить Государственная дума и Совет Федерации.

Путин, выступая на церемонии, выразил уверенность, что обе палаты парламента поддержат эти законы, поскольку присоединение данных регионов — «это воля миллионов людей». Путин считает, что за выбором жителей республик Донбасса и двух областей — их общая с Россией «судьба и тысячелетняя история», они, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране. По его словам, Россия выбор жителей республик и областей «обсуждать не будет» и «не предаст».