Путин сообщил о работе московских строителей в ДНР и ЛНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московские строители в сложных условиях ведут работу по восстановлению столиц Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин в своей речи на мероприятии по случаю 875-й годовщины основания Москвы. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», — сказал Путин.

Ранее президент поручил властям российских регионов взять на себя ответственность за восстановление городов в ДНР и ЛНР. К концу июня о таких планах уже объявили 18 субъектов. К примеру, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что местные специалисты примут участие в восстановлении Октябрьского района Мариуполя.

В конце мая Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России создало департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. Донецкий премьер Виталий Хоценко заявлял, что Россия должна вложить более 2 трлн руб. в экономику ДНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.

Кроме того, в начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переговорах по привлечению строителей из Северной Кореи для восстановления республики.