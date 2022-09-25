Букингемский дворец показал фото надгробной плиты Елизаветы II

Фото: The Royal Family/ Twitter

Букингемский дворец показал фото надгробной плиты британской королевы Елизаветы II, следует из поста в Twitter.

Надгробная плита установлена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. Она вырезана из черного бельгийского мрамора с латунными буквенными вставками и вставлена в пол часовни. Вокруг стоят цветочные венки и букеты.

Под той же плитой погребен ее отец Георг VI, мать Елизавета и муж Филипп.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. 19 сентября гроб с ее телом опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. Перед этим с гроба сняли корону, скипетр и державу. Их передали главному священнику Виндзора. Затем королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.

