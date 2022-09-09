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Суд в Москве утвердил взыскание с Google штрафа в размере 21,7 млрд руб.

Фото: Анна Сергеева / РБК
Фото: Анна Сергеева / РБК

Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление с YouTube недостоверной информации о военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа в размере 21 770 392 317 руб. оставлено без изменения», — сказала она.

Суд оставил апелляционную жалобу представителя компании без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. В том случае, если компания не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд направит материалы судебным приставам для принудительного взыскания.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В середине июля Таганский районный суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.

Штраф был наложен по ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление контента). Максимальное наказание за это для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки.

В декабре 2021 года суд признал Google виновной в отказе удалить запрещенную информацию и впервые назначил оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд руб. В мае этого года корпорация выплатила эту сумму.

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В конце июня Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом в размере 5–10% от годового оборота из-за повторного отказа удалить запрещенный контент на YouTube. Ведомство обвинило Google в том, что компания целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о военных действиях на Украине, призывов к участию в несанкционированных митингах, материалов с пропагандой экстремизма и терроризма.

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