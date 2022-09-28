Небензя обвинил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся сорвать частичную мобилизацию в России. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам «вбить клин» между властью и обществом», — сказал Небензя.

В качестве примера он привел утверждение Зеленского о том, что в российскую армию в основном мобилизуют граждан нерусских национальностей. «Но в России такое не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа. Наши люди прекрасно знают, где правда, а где ложь, и за что они сражаются», — добавил Небензя.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В указе главы государства не были перечислены никакие критерии призыва мобилизованных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти планируют призвать 300 тыс. человек. На следующий день Минобороны опубликовало разъяснения о том, кто будет призван, а кто нет. Минобороны заверяло, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. При этом регионы сообщали, что повестки получали и те, кто не подпадает под эти критерии или не проходит по возрасту.