США не сочли референдумы основанием для запрета Киеву применять их оружие

Блинкена спросили, запретят ли США использовать свое оружие против регионов, которые провели референдумы о вхождении в состав России. Он ответил, что США не признают итогов и продолжат поддерживать Украину в возвращении территорий

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США не собираются признавать итоги референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и продолжат поддерживать Киев в попытках вернуть эти территории, в том числе с помощью своего вооружения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Блинкену задали вопрос о том, позволят ли США Украине продолжать применять свое вооружение против регионов, где прошли референдумы, если их жители решат стать частью России.

«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались: мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищать свою территорию, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией», — заявил госсекретарь.

По его словам, для Вашингтона «не стоит вопрос» изменения принадлежности территорий Украины. «Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в этих усилиях», — подчеркнул Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден называл референдумы фикцией и «ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой», заявляя, что США никогда не признают их итогов. В Белом доме посчитали голосование о вхождении в состав России «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Явка во всех четырех регионах превысила 50% и голосования были признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней вхождение в состав России в ЛНР поддержали 98,4%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93,1%. В ДНР пока обработали почти 57%, по этим результатам присоединение к России поддержали 94,7% голосовавших.