Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока» Политика, 00:44
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
На горячую линию по мобилизации поступило более 500 тыс. звонков Политика, 00:08
Инвестиции в коммерческую недвижимость России упали на 63% Недвижимость, 00:00
США не сочли референдумы основанием для запрета Киеву применять их оружие Политика, 27 сен, 23:51
Португальский агент оценил шансы Карпина возглавить европейский клуб Спорт, 27 сен, 23:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 27 сен, 23:30
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 27 сен, 23:29
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подсчитали 100% голосов Политика, 27 сен, 23:27
Хет-трик Сушко принес победу московскому «Динамо» над «Авангардом» в КХЛ Спорт, 27 сен, 23:19
Хуснуллин допустил отсрочку от мобилизации для строителей в Донбассе Политика, 27 сен, 23:05
Минфин прокомментировал рост нагрузки на бизнес по страховым взносам Экономика, 27 сен, 23:04
Медведев оценил итоги референдумов фразой «добро пожаловать домой» Политика, 27 сен, 22:57
Карякин ответил на призывы норвежцев отстранить его от турниров FIDE Спорт, 27 сен, 22:50
Военная операция на Украине ,  
0 

США не сочли референдумы основанием для запрета Киеву применять их оружие

Блинкена спросили, запретят ли США использовать свое оружие против регионов, которые провели референдумы о вхождении в состав России. Он ответил, что США не признают итогов и продолжат поддерживать Украину в возвращении территорий
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

США не собираются признавать итоги референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и продолжат поддерживать Киев в попытках вернуть эти территории, в том числе с помощью своего вооружения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Блинкену задали вопрос о том, позволят ли США Украине продолжать применять свое вооружение против регионов, где прошли референдумы, если их жители решат стать частью России.

«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались: мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищать свою территорию, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией», — заявил госсекретарь.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

По его словам, для Вашингтона «не стоит вопрос» изменения принадлежности территорий Украины. «Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в этих усилиях», — подчеркнул Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден называл референдумы фикцией и «ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой», заявляя, что США никогда не признают их итогов. В Белом доме посчитали голосование о вхождении в состав России «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Явка во всех четырех регионах превысила 50% и голосования были признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней вхождение в состав России в ЛНР поддержали 98,4%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93,1%. В ДНР пока обработали почти 57%, по этим результатам присоединение к России поддержали 94,7% голосовавших.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Энтони Блинкен Госдепартамент США Украина референдумы ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Материалы по теме
Турчак заявил об очевидности результатов и легитимности референдумов
Политика
Матвиенко допустила заседание по итогам референдумов 4 октября
Политика
Аксенов допустил контртеррористическую операцию после референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter