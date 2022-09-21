Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Губернатор второй раз за сутки сообщает об обстрелах Белгородской области. В настоящее время над Белгородом работает ПВО, дополнительную информацию Гладков обещал сообщить позже

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В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях на земле данные уточняются, так же как и о пострадавших. Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу», — написал он.

В последний раз Гладков сообщал об обстреле территории Белгородской области ранее 21 сентября. По его словам, после обстрела села Логачевка со стороны Украины загорелся частный жилой дом, никто не пострадал.

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ участились после 10 сентября. В тот день Минобороны России объявило о перегруппировке войск в Харьковской области для усиления донецкого направления.

Так, 16 сентября один человек погиб после обстрела ВСУ города Валуйки, спустя сутки еще один человек погиб и двое пострадали при обстреле села Красный Хутор на западе области.

С апреля в Белгородской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. 7 сентября губернатор продлил его еще на две недели. Желтый уровень также сохранился в пограничных с Украиной Брянской, Курской областях и в Крыму.