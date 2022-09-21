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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Губернатор второй раз за сутки сообщает об обстрелах Белгородской области. В настоящее время над Белгородом работает ПВО, дополнительную информацию Гладков обещал сообщить позже
Фото: bel_obl_chp / VK
Фото: bel_obl_chp / VK

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях на земле данные уточняются, так же как и о пострадавших. Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу», — написал он.

В последний раз Гладков сообщал об обстреле территории Белгородской области ранее 21 сентября. По его словам, после обстрела села Логачевка со стороны Украины загорелся частный жилой дом, никто не пострадал.

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Фото:Google Maps

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ участились после 10 сентября. В тот день Минобороны России объявило о перегруппировке войск в Харьковской области для усиления донецкого направления.

Так, 16 сентября один человек погиб после обстрела ВСУ города Валуйки, спустя сутки еще один человек погиб и двое пострадали при обстреле села Красный Хутор на западе области.

С апреля в Белгородской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. 7 сентября губернатор продлил его еще на две недели. Желтый уровень также сохранился в пограничных с Украиной Брянской, Курской областях и в Крыму.

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