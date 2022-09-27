Глава Бурятии опроверг сообщения об отъезде сына из-за мобилизации

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Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что его старший сын-студент не уезжал за границу и продолжает учиться в Москве. Пост об этом Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале и прикрепил к нему скрин, где говорится, что его сын уехал в Израиль.

«Мой старший сын, как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал», — написал губернатор.

В сообщении об отъезде сына Цыденова сказано, что молодой человек «за три дня до мобилизации» «улетел в Израиль к бабушке по матери», а не в Монголию (Бурятия граничит с этой страной). Губернатор уточнил, что его теща живет в Москве, а остальные родственники жены мертвы.

«Родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошел. Уже определен танкистом», — добавил Цыденов.

Согласно биографии губернатора, у него четверо детей, но сколько им лет и какого они пола, не уточняется.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Минобороны в разъяснениях по данному вопросу сообщило, что будут призывать рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет. Отмечалось, что приоритет будут отдавать гражданам с подходящими военно-учетными специальностями и имеющими боевой опыт.

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Студенты, согласно указу Путина, получают отсрочку от мобилизации. Это касается тех, кто впервые получает высшее образование как в вузах, так и в организациях среднего профессионального образования.

Некоторые главы регионов ранее сообщали о мобилизации своих родственников. Например, о мобилизации сына говорил глава Крыма Сергей Аксенов.