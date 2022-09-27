Москвичи с «бронью» от предприятий смогут выезжать за границу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Военнообязанные москвичи смогут выезжать за пределы города и за границу, если их «забронируют» работодатели. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, передает ТАСС.

«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — сказал он.

По словам Локтева, военкоматы будут оформлять документы заблаговременно, «до объявления мобилизации».

Ранее московский аэропорт Внуково сообщил, что не будет выпускать мужчин, на которых выписано мобилизационное предписание.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Минобороны сообщило, что под призыв могут попасть те россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.

Глава Ростуризма Зарина Догузова объясняла, что россияне могут выезжать за рубеж, если не получили повестку. При этом военные комиссариаты разных регионов начали вводить запрет на выезд с территории субъекта для мужчин, подходящих под условия мобилизации. Среди них оказались Магаданская и Курская области, которые затем отменили приказы. Ограничения действуют в Омской и Самарской области, Татарстане и Дагестане.