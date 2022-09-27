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Москвичи с «бронью» от предприятий смогут выезжать за границу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Военнообязанные москвичи смогут выезжать за пределы города и за границу, если их «забронируют» работодатели. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, передает ТАСС.

«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — сказал он.

По словам Локтева, военкоматы будут оформлять документы заблаговременно, «до объявления мобилизации».

Ранее московский аэропорт Внуково сообщил, что не будет выпускать мужчин, на которых выписано мобилизационное предписание.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Минобороны сообщило, что под призыв могут попасть те россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.

Глава Ростуризма Зарина Догузова объясняла, что россияне могут выезжать за рубеж, если не получили повестку. При этом военные комиссариаты разных регионов начали вводить запрет на выезд с территории субъекта для мужчин, подходящих под условия мобилизации. Среди них оказались Магаданская и Курская области, которые затем отменили приказы. Ограничения действуют в Омской и Самарской области, Татарстане и Дагестане.

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