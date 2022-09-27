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Ефимов рассказал о планах по строительству четырех логистических центров

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В Москве в рамках проекта по комплексному развитию заброшенных территорий и промзон (КРТ) построят четыре логистических центра общей площадью 160 тыс. кв. м. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что эти центры появятся на месте бывших промышленных зон в Можайском районе города, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунино. Вице-мэр оценил вложения в эти проекты в 89 млрд руб., добавив, что эффект для городского бюджета после их реализации составит 5,7 млрд руб. в год.

Помимо собственно логистических центров, на этих участках появятся современные промышленные предприятия и общественно-деловые здания. Как уточнил министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман, самый большой из четырех центров возведут в Можайском районе столицы — это свыше 90 тыс. кв. м складских и других площадей. Центр в Восточном Дегунино займет 10 тыс. кв. м, а два здания для хранения грузов в бывших промзонах Очаково-Матвеевского будут иметь площадь 30 тыс. кв. м каждое. Ефимов уточнил, что, благодаря редевелопменту этих участков, на их территории смогут найти работу свыше 16 тыс. человек.

Программа московского правительства по комплексному развитию бывших промышленных зон и заброшенных территорий предусматривает редевелопмент и возведение там офисных, общественных зданий, жилья и новых производств — в первую очередь в рамках проекта «Индустриальные кварталы» для возвращения в столицу высокотехнологичных предприятий.

Ефимов сообщил о постройке 3 гостиниц по программе комплексного развития
Общество
Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

В этом году Москва одобрила проекты по 46 территориям. Помимо указанных Можайского района, Очаково-Матвеевского и Восточного Дегунино, их география включает и Западное Дегунино, Алтуфьевский, Рязанский, Нижегородский районы, Силино, Свиблово, Отрадное и Печатники. Преобразование этих территорий предполагает возведение свыше 1,2 млн кв. м производственных площадей, в проработке находится около 150 проектов, общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн руб., а число добавленных рабочих мест — порядка 550 тыс.

В августе Ефимов сообщил об одобрении еще двух участков — промзона «Грайвороново» в Текстильщиках и заброшенная земля на проспекте Маршала Жукова. Их редевелопментом займется Московский фонд реновации жилой застройки. На вложенные примерно 17 млрд руб. инвесторы рассчитывают получить 169 тыс. кв. м недвижимости и добавить столице дополнительные 1,2 тыс. рабочих мест.

Среди других соглашений, заключенных в 2022 году, следует отметить также решение о редевелопменте заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино, бывшей промзоны «Братцево» и заброшенного участка в Тимирязевском районе. В августе на аукционе определился инвестор для бывшей промзоны в Теплом Стане, а в сентябре — для участка промзоны «Автомоторная».

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Москва экономическое развитие редевелопмент промзоны заброшенное здание Владимир Ефимов
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