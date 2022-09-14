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Ефимов сообщил о постройке 3 гостиниц по программе комплексного развития

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Инвесторы возведут три гостиницы на востоке Москвы на месте бывшей промышленной зоны и двух заброшенных участков. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что здания появятся по программе комплексного развития территорий (КРТ) в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков — правительство Москвы содействует строительству на их месте жилья, современных предприятий, созданию общественно-деловых пространств и других объектов, важных для города.

Три отеля расположатся в ВАО в районах Новогиреево, Сокольники и Перово. На участках площадью свыше 33 га появится недвижимость общей площадью 72 тыс. кв. м. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что гостиница на неэффективно используемой территории по ул. Маленковской будет иметь площадь в 40 тыс. кв. м. Отель, который построят на Кусковской улице, рассчитан на 300 номеров. А гостиница на участке бывшей промзоны «Прожектор», в которой предусмотрено 400 номеров, войдет в состав фэшн-кластера. Как отметил Гаман, кластер запланирован как творческое пространство, которое объединит перспективные молодые бренды.

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Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

Территории «Прожектора» примыкают к Измайловскому парку и находятся в пешей доступности от станций метро «Шоссе Энтузиастов» и «Перово». Ранее Ефимов рассказал, что в реорганизацию трех участков этой бывшей промзоны инвесторы вложат 63 млрд. руб. Эффект для столичного бюджета превысит 1,6 млрд руб. дополнительных поступлений в год, при этом город получит почти 4 тыс. рабочих мест. Сейчас на этих землях находятся в основном склады и автосервисы. Их развитием могут заниматься как собственники, так и город или сторонние инвесторы по результатам торгов — в этом случае собственники получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и зданий на ней.

В целом московский проект комплексного развития территорий и возвращения в оборот заброшенных и неэффективно используемых земель предусматривает инвестиции общим объемом порядка 7 трлн руб., в бюджет при этом поступит около 3 трлн руб. Ожидается, что благодаря этому Москва создаст примерно 550 тыс. новых рабочих мест.

Первый в Москве (и в стране) аукцион на право заключения договора по программе КРТ прошел в ноябре 2020 года и позволил определить инвесторов на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино». Летом 2021 года аналогичный договор был заключен и по другой части ее территории. Тогда же определились с комплексным развитием территории «Кунцево», чуть позже — с реорганизацией промзоны «Алтуфьевское шоссе».

В 2022 году Москва заключила еще три соглашения: о редевелопинге заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино, бывшей промзоны «Братцево» и заброшенного участка в Тимирязевском районе. А в августе на аукционе определился инвестор для реорганизации промзоны «Теплый Стан». Кроме того, назначены операторы для преобразования участков в бывших промышленных зонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе» и неэффективно используемой территории на проспекте Маршала Жукова.

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