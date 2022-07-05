Ефимов заявил, что проект освоения промзон даст Москве новые производства

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО )

В этом году правительство Москвы одобрило проекты комплексного развития 46 заброшенных территория, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этих площадях планируется построить общественно-деловые здания, жилье и развернуть новые производства — в рамках проекта «Индустриальные кварталы», который призван, в том числе, вернуть в бывшие промзоны высокотехнологичные предприятия.



По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реализация проектов, утвержденных в этом году, позволит создать свыше 1,2 млн кв.м современных производственных площадей. Заммэра перечислил территории, на которых они появятся: Алтуфьевский и Нижегородский, Рязанский и Можайский районы, а также в Очаково-Матвеевском, Западном и Восточном Дегунине, Силине, Свиблове, Отрадном и Печатниках.

Ефимов уточнил, что всего в проработке у Москвы находится около 150 проектов комплексного развития территорий в рамках «Индустриальных кварталов». Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 7 трлн руб. Это позволит создать порядка 550 тыс. новых рабочих мест. В бюджет города в результате поступит около 3 трлн руб.

Первый договор по проекту «Индустриальные кварталы» был заключен в июле 2020 года. Он предусматривает комплексное развитие территории (КРТ) в производственной зоне «Октябрьское поле». В ноябре 2020 года состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого реорганизуется часть бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года были подписаны еще два договора — о комплексном развитии территории промышленной зоны «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино», а в сентябре по итогам аукциона подписали пятый договор — о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».

В этом году столичное правительство заключило еще два соглашения. Одно предусматривает редевелопинг заброшенной стройки на западе Москвы в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево». Кроме того, в этом году определили операторов комплексного развития территории для одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» и бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице.