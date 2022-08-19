Ефимов анонсировал реорганизацию еще двух участков в Москве

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Столичное правительство определило еще два участка для комплексного развития неэффективно используемых территорий бывших промзон. Речь идет о части промзоны в Текстильщиках и об участке на проспекте Маршала Жукова. Реализацией проектов займется столичный фонд реновации жилья. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Конкретно речь идет об участке бывшей промзоны «Грайвороново» и о владениях 4 и 6 по проспекту Маршала Жукова. Их общая площадь составляет около 6 га. По плану на этом месте построят 169 тыс. кв. м недвижимости. Реализацию проекта возьмет на себя городской оператор — Московский фонд реновации жилой застройки, который вложит в него около 17 млрд руб. По словам Ефимова, это позволит создать в столице еще 1,2 тыс. рабочих мест.

«На участке «Грайвороново» на юго-востоке столицы могут появиться магазины, банки, кафе, рестораны. Всего для строительства объектов общественного назначения выделено 18 тыс. кв. м. Также там будет построено порядка 97 тыс. кв. м современного жилья по программе реновации», — рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. На проспекте же Маршала Жукова, продолжил он, почти всю реорганизуемую территорию займет жилой квартал для участников программы реновации. А это еще 54 тыс. кв. м.

Сейчас указанные участки используются неэффективно, сетует Ефимов: в основном территорию занимают склады, а на проспекте Маршала Жукова еще и автостоянка. Однако столица компенсирует владельцам участки и строения на них по рыночной стоимости, заверил заммэра.

Выкуп и полная реорганизация неэффективно используемых территорий с возведением нового жилья и инфраструктуры — один из инструментов столичной программы реновации. С другой стороны, переселением участников последней из ветхого жилья дело не ограничивается: в целом проект комплексного развития территорий призван оживить, вернуть в экономику столицы множество заброшенных и неэффективно используемых участков земли. В конечном итоге он предусматривает инвестиции в размере 7 трлн руб. и создание около 550 тыс. новых рабочих мест.