Сенатор Клишас: законопроектов об ужесточении мер за уклонение от призыва в повестке нет

Клишас заявил об отсутствии проектов по ужесточению мер за уклонение

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуме и Совфеде в ближайшее время не планируется рассмотрение законопроектов об ужесточении наказания за уклонение от призыва, в приоритете — социальная поддержка населения, в том числе мобилизованных, заявил глава комитета по конституционному законодательству в верхней палате российского парламента Андрей Клишас.

«Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4 октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Клишас раскритиковал российских политиков, которые выдвигают инициативы по ужесточению ограничительных мер в связи с объявлением частичной мобилизации в стране. «Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал Клишас.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем гражданам призывного возраста, а также повысить штрафы за уклонение от призыва с 3 тыс. до 50 тыс. руб.

За уклонение от мобилизации, а именно от получения повестки и явки в военный комиссариат, предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП, которая подразумевает наказание в виде штрафа от 500 до 3 тыс. руб. Уголовная ответственность за неявку наступает, только если человек получил повестку и подписал ее.

О начале частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призыву подлежат 300 тыс. человек. По его словам, это будут преимущественно люди, у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт. Согласно разъяснению Минобороны, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Студенты и служащие по призыву в это число не войдут, обещал Шойгу.

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