Сенатор предложил запретить выезд из России гражданам призывного возраста

Сергей Цеков (Фото: Совет Федерации РФ)

Гражданам призывного возраста надо запретить выезд за границу, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает «РИА Новости».

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — заявил Цеков.

Также, по словам сенатора, нужно повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 тыс. до 50 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. человек.

Министерство пояснило, что будут мобилизованы рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Мобилизованные будут приравнены к контрактникам, им полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

Под мобилизацию не попадают неслужившие мужчины до 27 лет, так как не находятся в запасе. С 27 лет, даже при отсутствии военного билета, все равно происходит зачисление в запас. Кроме того, Минобороны решило освободить от службы представителей некоторых профессий, чтобы обеспечить «работу отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы» России.

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Некоторые регионы самостоятельно ввели дополнительные выплаты. Так, мэр Москвы Сергей Собянин установил ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб. военнослужащим, призванным по мобилизации. В случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн руб. По указу губернатора Тульской области, мобилизованные получат дополнительную единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.

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За уклонение от мобилизации, а именно от получения повестки и явки в военный комиссариат, предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП, которая подразумевает наказание в виде штрафа от 500 до 3 тыс. руб. Уголовная ответственность за неявку наступает, только если повестка лично получена и подписана.