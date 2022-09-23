БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя

Архивное фото (Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press )

Утром 23 сентября беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя, пострадавших нет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня в семь утра, перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. Рядом с администрацией повреждены были машины в основном, люди не пострадали. Это была, видимо, устрашающая акция», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В регионе усилены режим комендантского часа и патрулирование городов.

С сегодняшнего дня в занятой российскими войсками части Запорожской области проходит референдум о вхождении в состав России. Такие же референдумы в настоящий момент проводят в Херсонской области, а также в ЛНР и ДНР. Они завершатся 27 сентября.

21 сентября президент Владимир Путин объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».