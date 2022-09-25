Минобороны сообщило о поражении РСЗО HIMARS в Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы поразили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в районе села Явкино Николаевской области, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

«В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО «HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Эти установки украинской армии поставили США. Российская сторона не раз отчитывалась об уничтожении как снарядов для нее, так и нескольких пусковых установок.

Так, 22 сентября Минобороны сообщило об уничтожении взвода РСЗО HIMARS в Николаевской области, а в районе села Моначиновка Купянского района Харьковской области была ликвидирована пусковая остановка. Тремя днями ранее военное ведомство докладывало об уничтожении цехов на заводе «Искра» в городе Запорожье, где занимались обслуживанием установок HIMARS.