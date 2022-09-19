Минобороны: в Запорожье уничтожен цех завода, где обслуживали HIMARS

Минобороны заявило об ударе по обслуживавшему HIMARS заводу в Запорожье

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Российские силы уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где обслуживались установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны.

«Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе села Александровка Херсонской области. Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях сбили 14 беспилотников. В районе Новой Каховки Херсонской области российские силы перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM, а вблизи поселков Белозерка и Червоный Маяк — две баллистические ракеты «Точка-У». В ДНР, Херсонской и Николаевской областях за сутки перехвачено 24 снаряда HIMARS.

Ударами по позициям подразделений ВСУ в ДНР российские силы уничтожили более 200 украинских военных и 11 единиц техники, в Запорожской области — более 70 бойцов и четыре единицы бронетехники, в Херсонской области — до 15 военнослужащих и три единицы техники.

Кроме того, в результате ударов российских сил по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе села Першотравневое Днепропетровской области украинская армия потеряла свыше 30 военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

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Накануне в ежедневной сводке Минобороны сообщалось, что на нескольких направлениях российские войска уничтожили около 450 украинских военных.