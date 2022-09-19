Минобороны заявило об ударе по обслуживавшему HIMARS заводу в Запорожье

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 14:32
Как принципы «бирюзовости» помогают Mindbox расти почти на 50% в год Pro, 14:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
11 сложных вопросов о деятельности ООН: сможете ли вы на них ответить? Экономика образования, 14:27
В Варшаве увидели угрозу в словах Шольца о границах Политика, 14:18
ЦБ вернулся к ужесточению правил выдачи ипотеки Финансы, 14:08
Пушилин заявил о попытке ВСУ прорваться в Кременную Политика, 14:02
Шувалов предложил новый закон об «актах быстрого реагирования» в кризис Экономика, 14:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почти вечный движок на энергии атома: вызовы ядерной энергетики Зеленая экономика, 13:56
Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов Pro, 13:55
«Амкал» сыграет матч Медиалиги на домашней арене «Спартака» Спорт, 13:55
В объединении академиков РАН назвали фарсом выборы главы организации Общество, 13:54
Альфа-Банк запланировал в 2022 году запустить платформу для работы с ЦФА Крипто, 13:53
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударе по обслуживавшему HIMARS заводу в Запорожье

Минобороны: в Запорожье уничтожен цех завода, где обслуживали HIMARS

Video

Российские силы уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где обслуживались установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны.

«Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе села Александровка Херсонской области. Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях сбили 14 беспилотников. В районе Новой Каховки Херсонской области российские силы перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM, а вблизи поселков Белозерка и Червоный Маяк — две баллистические ракеты «Точка-У». В ДНР, Херсонской и Николаевской областях за сутки перехвачено 24 снаряда HIMARS.

Минобороны сообщило об уничтожении 25 снарядов HIMARS и «Ольха»
Политика

Ударами по позициям подразделений ВСУ в ДНР российские силы уничтожили более 200 украинских военных и 11 единиц техники, в Запорожской области — более 70 бойцов и четыре единицы бронетехники, в Херсонской области — до 15 военнослужащих и три единицы техники.

Кроме того, в результате ударов российских сил по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе села Першотравневое Днепропетровской области украинская армия потеряла свыше 30 военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: China Stringer / Reuters Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции

Накануне в ежедневной сводке Минобороны сообщалось, что на нескольких направлениях российские войска уничтожили около 450 украинских военных.

Теги
Минобороны РСЗО «HIMARS»
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны России сообщило о «безуспешных попытках наступления» ВСУ
Политика
Минобороны России показало видео работы штурмовиков Су-25 на спецоперации
Политика
Минобороны России сообщило об ударе по бойцам ЧВК из США и «Кракена»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter