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Босфор вновь перекрыли из-за поломки сухогруза из «зерновой сделки»

Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за неполадок с оборудованием сухогруза, который шел из Стамбула на Украину в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщила Береговая охрана Турции в Twitter.

«На пути из Стамбула на Украину наши буксиры, а также катер были оперативно отправлены к месту происшествия с 107-метровым сухогрузом Briza, который из-за отказа оборудования бросил якорь в Кандилли», — сообщила охрана.

Позже сухогруз с помощью буксиров поставили на якорь в безопасной зоне Ахыркапы.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз вышел из порта Cтамбула в 5:39 мск и следовал в украинский порт Черноморск, однако в 6:13 оказался на стамбульской якорной стоянке.

Аварийное судно перекрыло движение в Босфоре
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Вечером 1 сентября движение в Босфоре остановили из-за 173-метрового судна Lady Zehma, которое направлялось с Украины в Стамбул и село на мель из-за неисправности руля. Сухогруз с 3 тыс. т кукурузы для доставки в Италию бросил якорь в бухте Бебек.

Ночью 2 сентября пять буксиров и два катера отбуксировали корабль к берегу в стамбульском квартале Ахыркапы. Операция по спасению судна шла четыре часа. По ее завершении пролив открыли для судоходства.

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