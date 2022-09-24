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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

Для Москвы на сутки 24 сентября установлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, который уже идет в городе, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

Всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый» (безопасный), «желтый» (потенциально опасный), «оранжевый» (опасный) и «красный» (очень опасный).

Предупреждение будет действовать до 0:00 25 сентября. Оно распространяется также на Московскую и Рязанскую области.

Температура в столице в этот день, по прогнозу Гидрометцентра, составит плюс 8-10 градусов, сила ветра — 7-12 м/с.

Сильный ураган прошел по Курску. Видео
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Около недели назад, 18 сентября, в столице также действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Непогода в тот день сильнее всего затронула южные регионы Центральной России. В частности, в Курской области из-за грозы произошло отключение электричества, с домов ветром сорвало крыши, повалило деревья. В самом Курске во время непогоды погибли два человека.

Теги
Погода оранжевый уровень Дождь Москва
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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