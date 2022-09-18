В Курске во время грозы погиб подросток из-за попавшего в окно дерева

Следственное управление СК России по Курской области начало доследственную проверку из-за гибели подростка 2004 года рождения во время сильной грозы в Курске, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел на юге города, в 3-ем Промышленном переулке, в общежитии автотехнического колледжа.

«По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в живот подростка. Он скончался на месте», — говорится в сообщении СК.

В телеграм-канале администрации области сообщили, что со здания колледжа сорвало крышу, в общежитии повреждены несколько комнат. Студентов временно переселили в другое общежитие, некоторых забрали родители.

Гроза началась около 20:00. Мощный дождь сопровождался сильными молниями и ветром. Через час непогода стихла. В первой половине дня в Курске в течение нескольких часов также шел ливень, были подтоплены дороги.

Некоторые районы области на юго-западе тоже пострадали из-за непогоды. В телеграм-канале администрации говорится, что в Кореневском районе наблюдали ураган, он повредил жилые дома. В Глушковском районе из-за грозы и шквалистого ветра произошел обрыв линий электропередач, с некоторых домов сорвало кровлю, были повалены деревья.

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Власти уточнили, что из-за урагана в регионе остались без электричества около 90 населенных пунктов, где проживают свыше 5 тыс. человек.

МЧС региона предупреждает, что в течение ночи с 18 на 19 сентября порывы ветра по области могут достигать 17-22 м/с, продолжатся дожди, но умеренные.