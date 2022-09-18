Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о дожде и сильном ветре

В воскресенье, 18 сентября, в Москве и Московской области ожидаются дождь и сильный ветер. В столичном регионе установлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

В воскресенье температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Вечером ожидается гроза, скорость ветра в среднем составит 6–11 м/с с порывами до 15 м/с. Давление составит 741 мм рт. ст.

На следующий день случится похолодание, 19 сентября температура воздуха не превысит плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7–12 м/c, с порывами до 17–22 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что похолодание в Московском регионе начнется со следующей недели. «В понедельник тоже еще теплая погода, но облачно и дождь. А вот начиная со вторника заметные изменения, и Москва окажется в тыловой части этого циклона, и тут уже понижение температуры будет более явным», — добавил Вильфанд.