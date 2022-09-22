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Минпромторг оценил уровень запасов продуктов в магазинах

Минпромторг: товарные запасы в России находятся на достаточном уровне
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Товарные запасы в магазинах постоянно поддерживаются ретейлерами, их объем достаточен, также нет отсутствия каких-либо позиций в субъектах страны. Об этом «РИА Новости» заявили в Минпромторге.

Федеральные торговые сети вместе с министерством регулярно отслеживают запасы всех социально значимых товаров, налажены механизмы быстрого реагирования на сложные внешние условия, заверили в ведомстве. По данным Минпромторга, торговые сети пополняют запасы товаров первой необходимости на складах.

Нет оснований для повторения мартовского ажиотажа, а российские ретейлеры имеют достаточный запас продукции для удовлетворения повышенного спроса, счел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Высокий урожай и некоторые ограничения на экспорт поспособствовали большему росту запасов той же гречки, сахара и других продуктов первой необходимости по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул он в беседе с агентством.

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С марта по май этого года продуктами запаслась на долгое время на случай их дефицита пятая часть жителей России (20%), выяснили в июне в аналитическом центре НАФИ. Опрошенные чаще всего закупали крупу (12%), макароны (10%), бытовую химию (8%), консервы (7%), лекарства (7%), средства личной гигиены (7%) и косметику (3%).

В марте в Минпромторге также заверяли, что дефицита продуктов не предвидится, сформированы долгосрочные запасы по большинству социально значимых товаров. Однако результаты мартовского опроса ВЦИОМ показали, что каждый второй житель России столкнулся с нехваткой привычной продукции, чаще всего сахара — 41%,

Россияне начали опасаться дефицита тех или иных категорий товаров на фоне санкций, введенных против Москвы из-за военной операции на Украине. Начиная с конца февраля возникал ажиотажный спрос на гречку, сахар, гигиенические прокладки, парфюмерию, росли цены на бумагу.
 

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