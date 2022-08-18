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Глава Россельхознадзора увидел плюсы санкций для роста экспорта продуктов

Данкверт не исключил, что ЕС придется покупать у России овощи из-за цен на газ
Западные санкции не оказали большого влияния на экспорт Россией продовольствия, заявил Сергей Данкверт. Поставки продуктов с начала года выросли, а энергетический кризис в Европе вскоре может вынудить ее закупать овощи у России
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россельхознадзор фиксирует увеличение объемов экспорта российского продовольствия, заявил в интервью РБК глава ведомства Сергей Данкверт.

Санкции, по словам Данкверта, в перспективе могут открыть для российского АПК новые возможности. «То, что сейчас происходит, — это для нашего сельского хозяйства большой плюс. Вот вы спрашиваете: «Какие изменения?» Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. Потому что, исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна. У нас же, напротив, овощеводство интенсивно развивается», — отмечает глава Россельхознадзора.

Данкверт — РБК: «Мы скоро овощи будем поставлять в Европу»
Бизнес
Сергей Данкверт

До введения ограничений на движение транспорта (в апреле 2022 года ЕС запретил въезд грузовым автомобилям, зарегистрированным в России и Белоруссии) Россия уже поставляла в Европу огурцы, вспоминает Данкверт: в 2021 году в ЕС, в том числе в страны Прибалтики, было экспортировано 2,5 тыс. т огурцов.

По данным Россельхознадзора, в январе—мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос экспорт мяса и мясных продуктов — на 20%, до 407,8 тыс. т. Поставки живых животных (свиньи, крупный и мелкий рогатый скот) увеличились на 102% — до 111 тыс. голов. Рост показал и экспорт молочных продуктов (на 7%, до 91,1 тыс. т), а также рыбы и морепродуктов (на 3%, до 952,3 тыс. т).

Россельхознадзор допустил рост закупок овощей у Ирана в 3,5 раза
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Увеличение мясного экспорта обеспечили выросшие поставки говядины в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и страны ЕАЭС, а также поставки свинины, закупки которой увеличили Белоруссия, Гонконг, Казахстан, Монголия и Сербия. Помимо этого, ввоз готовой мясной продукции из России нарастили Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Выросли поставки российской рыбы в Китай, Нидерланды, Германию, Францию, Японию, Вьетнам, Нигерию и Белоруссию.

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Сейчас Россельхознадзор ведет работу для начала поставок российского сафлора, клубней топинамбура, озимой пшеницы и ячменя в Китай, завершается согласование доступа на перуанский рынок для российской гречихи. Для отечественной молочной продукции в этом году открылся рынок Таиланда, также туда отправлено более 200 тыс. доз российских вакцин от заразного узелкового дерматита. Список российских предприятий — поставщиков рыбной продукции расширили Южная Корея и Китай.

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Бизнес
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

В 2021 году крупнейшим покупателем российского продовольствия был Евросоюз, который закупил у России продукцию АПК на $4,7 млрд (на 41% больше, чем годом ранее) и сместил с первой строчки прежнего лидера — Китай. Поставки российских продуктов в Китай в 2021 году упали в денежном выражении на 12% — до $3,5 млрд, оценивал федеральный центр «Агроэкспорт». Рост экспорта в ЕС обеспечили в первую очередь подорожавшие крабы и зерно, а поставки в Китай просели из-за закрытия портов для российской рыбы.

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