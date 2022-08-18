Глава Россельхознадзора увидел плюсы санкций для роста экспорта продуктов

Данкверт не исключил, что ЕС придется покупать у России овощи из-за цен на газ

Западные санкции не оказали большого влияния на экспорт Россией продовольствия, заявил Сергей Данкверт. Поставки продуктов с начала года выросли, а энергетический кризис в Европе вскоре может вынудить ее закупать овощи у России

Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россельхознадзор фиксирует увеличение объемов экспорта российского продовольствия, заявил в интервью РБК глава ведомства Сергей Данкверт.

Санкции, по словам Данкверта, в перспективе могут открыть для российского АПК новые возможности. «То, что сейчас происходит, — это для нашего сельского хозяйства большой плюс. Вот вы спрашиваете: «Какие изменения?» Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. Потому что, исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна. У нас же, напротив, овощеводство интенсивно развивается», — отмечает глава Россельхознадзора.

До введения ограничений на движение транспорта (в апреле 2022 года ЕС запретил въезд грузовым автомобилям, зарегистрированным в России и Белоруссии) Россия уже поставляла в Европу огурцы, вспоминает Данкверт: в 2021 году в ЕС, в том числе в страны Прибалтики, было экспортировано 2,5 тыс. т огурцов.

По данным Россельхознадзора, в январе—мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос экспорт мяса и мясных продуктов — на 20%, до 407,8 тыс. т. Поставки живых животных (свиньи, крупный и мелкий рогатый скот) увеличились на 102% — до 111 тыс. голов. Рост показал и экспорт молочных продуктов (на 7%, до 91,1 тыс. т), а также рыбы и морепродуктов (на 3%, до 952,3 тыс. т).

Увеличение мясного экспорта обеспечили выросшие поставки говядины в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам и страны ЕАЭС, а также поставки свинины, закупки которой увеличили Белоруссия, Гонконг, Казахстан, Монголия и Сербия. Помимо этого, ввоз готовой мясной продукции из России нарастили Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Выросли поставки российской рыбы в Китай, Нидерланды, Германию, Францию, Японию, Вьетнам, Нигерию и Белоруссию.

Читайте на РБК Pro Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится Статьи Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro Как избежать наказания за налоговые преступления — 4 способа Как избежать наказания за налоговые преступления — 4 способа Инструкции Pro Технологическое развитие ускоряется: как подготовиться к реалиям будущего Технологическое развитие ускоряется: как подготовиться к реалиям будущего Саммари Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи

Сейчас Россельхознадзор ведет работу для начала поставок российского сафлора, клубней топинамбура, озимой пшеницы и ячменя в Китай, завершается согласование доступа на перуанский рынок для российской гречихи. Для отечественной молочной продукции в этом году открылся рынок Таиланда, также туда отправлено более 200 тыс. доз российских вакцин от заразного узелкового дерматита. Список российских предприятий — поставщиков рыбной продукции расширили Южная Корея и Китай.

В 2021 году крупнейшим покупателем российского продовольствия был Евросоюз, который закупил у России продукцию АПК на $4,7 млрд (на 41% больше, чем годом ранее) и сместил с первой строчки прежнего лидера — Китай. Поставки российских продуктов в Китай в 2021 году упали в денежном выражении на 12% — до $3,5 млрд, оценивал федеральный центр «Агроэкспорт». Рост экспорта в ЕС обеспечили в первую очередь подорожавшие крабы и зерно, а поставки в Китай просели из-за закрытия портов для российской рыбы.