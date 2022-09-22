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Военная операция на Украине ,  
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ВГА Херсонской области сообщила об утрате ударной силы ВСУ

Украинские войска утратили наступательную способность на херсонском направлении. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — сказал Стремоусов.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

В августе власти Украины объявили о начале контрнаступления в Херсонской области. Боевые действия продолжаются. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении личного состава одной из рот 28-й механизированной бригады. Бои проходили в районе населенного пункта Правдино Херсонской области. По данным военного ведомства, потери этого украинского соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники.

Несмотря на бои, в Херсонской области, наряду с Запорожской областью и с ЛНР и ДНР, пройдут референдумы о вхождении в состав России. 21 сентября Владимир Путин объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Теги
Херсонская область Украина ВСУ контрнаступление
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