Минобороны сообщило о гибели роты ВСУ на минном поле у Херсона

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Личный состав одной из рот 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб почти в полном составе в ходе контратаки в районе Херсонской области, передает пресс-служба Минобороны России.

«Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районе населенного пункта Правдино Херсонской области. По данным военного ведомства, потери этого украинского соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники.

В Минобороны отметили, что в ходе боев в районе Павловки Донецкой народной республики потери 3-го батальона 1-й бригады украинской армии составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Согласно данным ведомства по состоянию на 21 сентября, с начала российской военной операции уничтожено 295 украинских самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и бронемашин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации со стороны Украины погибли 61 207 человек, 49 368 человек ранены. «Это такие достаточно значимые потери. То есть, если говорить о чуть больше 200-тысячной армии, 100 тыс. — это половина армии потеряна», — сказал он. В то же время российская армия с начала спецоперации, по словам министра, потеряла погибшими 5937 человек.