Путин сообщил Совету Федерации о решении по частичной мобилизации

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин доложил Совету Федерации о решении объявить частичную мобилизацию в России, сообщила председатель нижней палаты Валентина Матвиенко на заседании. Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Совет Федерации уже получил письменное сообщение президента России. Он верит в нашу поддержку, не сомневаюсь, что так и будет», — сказала она.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Она началась с 21 сентября. Призыв затронет россиян, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности.

Мобилизация затронет 300 тыс. резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом студенты и те, кто сейчас служит в армии в рамках срочной службы, не попадут под мобилизацию.

По его словам, мобилизация будет проходить в несколько этапов. После набора россияне пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и затем пойдут выполнять задачи по «закреплению на занятых территориях».





Вместе с мобилизацией российские оборонные предприятия начнут наращивать выпуск вооружения и военной техники, разворачивать дополнительные производственные мощности.