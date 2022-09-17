В НАТО заявили, что стали обсуждать усиление обороны несколько лет назад

Альянс в конце июня решил в восемь раз увеличить численность сил быстрого реагирования и разместить у границ России тяжелую технику. По словам главы Военного комитета, НАТО реализует то, что планировал несколько лет назад

Роб Бауэр (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

НАТО несколько лет назад начала планировать усиление обороны, заявил на пресс-конференции глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«Мы говорим о крупнейшей реорганизации наших военных структур с 1949 года. Планировать это мы начали несколько лет назад, но сейчас мы реализуем это», — сказал он.

На саммите стран НАТО в Мадриде в конце июня лидеры стран альянса договорились в 2023 году повысить численность сил быстрого реагирования почти в восемь раз — до 300 тыс. человек. До 2014 года планировалось, что масштаб таких сил не будет превышать дивизию и составит около 13 тыс. военнослужащих. Страны НАТО подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке, а на границе с Россией будут размещены тяжелая техника и вооружения.

В принятой на саммите новой стратегической концепции НАТО Россия названа «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок готовился к противостоянию с Россией с 2014 года и военная операция на Украине не стала для него неожиданностью. «Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», — пояснил он.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс на агрессивное сдерживание России, но не повлияют на российскую политику, а Москва «в любом случае» обеспечит свою безопасность.