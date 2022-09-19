Володин заявил, что наступление Киева разочаровало «западных спонсоров»

Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Наступление Вооруженных сил Украины «разочаровало западных спонсоров», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram.

По мнению Володина, Брюссель и Вашингтон в последнее время «сменили риторику» и теперь придерживаются позиции, что вопрос урегулирования конфликта «всецело зависит от Зеленского», хотя ранее Киев заявлял, что конфликт должен быть решен на поле боя.

Смена риторики объясняется тем, что Вооруженные силы Украины «в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали», считает спикер Госдумы. «Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», — пояснил он.

Во-вторых, по его словам, к этому подталкивает внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе. Жители США и ЕС «не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов», считает Володин.

В качестве примеров, которые, по мнению Володина, свидетельствуют о перемене риторики западных стран он привел высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что только сама Украина должна определять будущие условия прекращения военного конфликта. «Именно украинцам, и только им, предстоит определять будущие условия этого [прекращения военных действий]», — сказал Боррель в интервью Journal du Dimanche. В то же время Боррель призвал усилить поддержку Киева, чтобы удовлетворить военные и экономические потребности государства.

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Примером перемены риторики США Володин счел заявление посла США на Украине Бриджит Бринк, которая заявила, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и трактовать, что значит «победа» в этом конфликте. «Определение «победа» должно исходить от демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского. Ему решать, и начинать ли переговоры. Наша задача — обеспечивать безопасность и всестороннюю помощь ему и его правительству, чтобы они достигли своих целей», — сказала она в интервью газете Corriere della Sera.

С конца августа российское Минобороны сообщало о попытках наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении. Ведомство также называло эти попытки безуспешными.

В начале сентября из городов Харьковской области, которые были под контролем российских военных, начали эвакуировать жителей, объяснив это постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Позднее Минобороны объявило о переброске войск, расположенных близ Изюма и Балаклеи, на территорию Донецкой народной республики (ДНР) ради «достижение заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В сводках ведомство отчитывалось о потерях Украины в живой силе и технике на николаево-криворожском и харьковском направлениях.

В сводке ведомства от 18 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ предприняли «безуспешные попытки наступления» в Херсонской области, эта атака была отражена. Также в ведомстве заявили о потерях ВСУ — личного состава и техники в районе Николаева, в районе села Криво в Запорожской области, в Харьковской области, а также в районе Краматорска.