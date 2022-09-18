Минобороны России сообщило о «безуспешных попытках наступления» ВСУ

Воскресный брифинг Минобороны почти целиком посвящен потерям украинских сил в результате российских ударов. У Краматорская была уничтожена гаубица М777 производства США

ВСУ предприняли «безуспешные попытки наступления» в Херсонской области силами трех ротных тактических групп при поддержке шести танков, говорится в брифинге Министерства обороны России. В Москве заявили, что российские войска отразили атаки.

Минобороны также сообщило, что:

ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ у Николаева. За сутки боевых действий потери Украины на этом направлении, по российской оценке, составили более 180 человек, два танка, семь бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.

ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по подразделениям и резервам ВСУ. У Кирово Запорожской области Украина потеряла до ста военнослужащих и десятки единиц техники, заявили в Минобороны России. В ДНР потери Украины составили более 110 военнослужащих и 20 единиц техники.

Помимо этого ВКС нанесли удары по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях. Потери Украины оценены в более 150 человек и 17 единиц техники.

В Николаевской, Харьковской, Запорожской областях и в ДНР авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла удары по пунктам управления ВСУ, артиллерийским подразделением, живой силе.

В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Минобороны России утверждает, что там находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам.

У Краматорска уничтожена американская гаубица М777, также в ДНР удары пришлись по радиолокатору украинской С-300 и радиолокационной станции ПВО.

У Новой Каховки в воздухе уничтожены семь снарядов HIMARS.

Украина после начала российской спецоперации ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.