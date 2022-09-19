Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги на границе
На пограничном пункте «Гулистон» 18 сентября встретились рабочие группы Таджикистана и Киргизии, они договорились открыть дороги на границе стран и обеспечить движение транспорта, сообщает пресс-служба председателя таджикской Согдийской области, где находится КПП.
В тот же день открылась дорога на поселок Ворух — эксклав Таджикистана в Баткенской области Киргизии. О перестрелках в этом районе сообщалось еще 14 сентября.
«На встрече стороны еще раз подчеркнули необходимость решения существующих вопросов путем переговоров. В то же время было сочтено важным соблюдать условия прекращения огня и как можно скорее устранить последствия пограничных столкновений», — говорится в сообщении.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В киргизской Баткенской области ввели режим ЧС.
В тот же день главы обоих государств, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, договорились о прекращении огня, но эта договоренность впоследствии нарушалась.
Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. Бишкек заявлял о 46 погибших, Душанбе — о 38, среди них были и мирные жители. Киргизские власти также сообщили, что четверо военнослужащих числятся пропавшими.
Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.