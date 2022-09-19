Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
В Новосибирске 8 человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате Общество, 08:30
Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги на границе Политика, 08:27
Правительство обсудило пять сценариев санкций Политика, 08:13
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:10
Маск сообщил, что сеть Starlink заработала на всех континентах Технологии и медиа, 08:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Оскорбление судей и сенсация в «Лужниках». Топ-5 событий тура РПЛ Спорт, 08:00
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вильфанд предупредил о похолодании в Крыму и на Кубани Общество, 07:33
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Pro, 07:30
Ефимов назвал нового участника программы аренды земли за ₽1 в год Город, 07:12
Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд Бизнес, 07:00
Guardian узнала о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ Политика, 06:54
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги на границе

На пограничном пункте «Гулистон» 18 сентября встретились рабочие группы Таджикистана и Киргизии, они договорились открыть дороги на границе стран и обеспечить движение транспорта, сообщает пресс-служба председателя таджикской Согдийской области, где находится КПП.

В тот же день открылась дорога на поселок Ворух — эксклав Таджикистана в Баткенской области Киргизии. О перестрелках в этом районе сообщалось еще 14 сентября.

«На встрече стороны еще раз подчеркнули необходимость решения существующих вопросов путем переговоров. В то же время было сочтено важным соблюдать условия прекращения огня и как можно скорее устранить последствия пограничных столкновений», — говорится в сообщении.

Киргизия и Таджикистан сообщили более чем о 80 погибших в боях на границе
Политика
Фото:Даниль Усманов / AP

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В киргизской Баткенской области ввели режим ЧС.

В тот же день главы обоих государств, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, договорились о прекращении огня, но эта договоренность впоследствии нарушалась.

Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. Бишкек заявлял о 46 погибших, Душанбе — о 38, среди них были и мирные жители. Киргизские власти также сообщили, что четверо военнослужащих числятся пропавшими.

Читайте на РБК Pro
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Почему закон о субсидиях на электрокары угрожает дружбе США и Южной Кореи
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance
Статьи

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

Теги
Киргизия Таджикистан граница
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Киргизия и Таджикистан сообщили более чем о 80 погибших в боях на границе
Политика
Минтранс Киргизии заявил о подрыве Таджикистаном моста у границы
Политика
Президент Киргизии пообещал не отдавать ни одного метра земли
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter